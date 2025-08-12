Quando o ginásio Tesourinha será reaberto

Reforma no ginásio começou em setembro de 2023. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em reforma há dois anos, o ginásio Tesourinha permanecerá sem acesso por mais um tempo. As obras na parte interna do local devem se estender até o final de 2026.

As melhorias na parte externa do ginásio vão demorar mais tempo para ficarem prontas. Mas esse trabalho não impedirá que o espaço possa ser usado a partir de 2027.

Segundo a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, a reforma foi dividida em sete etapas. Duas delas estão em andamento.

Dois eventos meteorológicos atrasaram o andamento dos trabalhos. Um temporal em janeiro destelhou parte da cobertura do ginásio. A enchente de maio alagou em 60cm o local.

Fases

A primeira está em fase final de conclusão em setembro. Nela, foram executadas a nova subestação de energia do ginásio e concluída a reforma do anel inferior direito do ginásio. Também foram feitas a troca de revestimentos e instalações elétricas, reforma nos banheiros, atualização da pintura, instalação dos equipamentos de prevenção contra incêndio e de novos reservatórios de água, além de aparelhos de climatização.

A segunda etapa, iniciada em abril, deve ser finalizada em 12 meses. Ela inclui a troca da iluminação interna, a demolição de áreas para reforma e reparos no telhado. Vale ressaltar que esta etapa contempla toda a reforma do ginásio.

A terceira fase da obra será lançada em breve contemplará a sonorização e a instalação de telões. As demais fases envolvem instalação de elevadores e melhorias na área externa.

História

O ginásio homenageia Osmar Fortes Barcellos, o "Tesourinha", que se destacou no Inter na época do famoso Rolo Compressor, nos anos 1940. No começo da década seguinte, o jogador foi contratado do Vasco pelo Grêmio como um símbolo para acabar com o racismo no clube. Embora o Tricolor já tivesse tido atletas negros antes, a presença dele foi considerada um marco definitivo.

Tesourinha foi campeão da Copa América de 1949 com a Seleção Brasileira, mas ficou fora da Copa do Mundo de 1950 devido a uma lesão no joelho. Ele morreu em 1979.

Competições

A decisão do Campeonato Nacional de Basquete de 1994 foi disputada no Tesourinha. Na ocasião, o Corinthians, de Santa Cruz do Sul, venceu o Franca (SP) por 99 a 92, com o técnico Ary Vidal no comando dos gaúchos que conquistaram o título brasileiro.