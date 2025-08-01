Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Emissões sonoras
Prorrogada investigação sobre barulho no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Foco principal do Ministério Público envolve plano de controle de ruídos no local

