Prorrogada investigação sobre barulho no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Queixas após show de pagode, realizado em 2023 no parque, desencadearam série de medidas. Edu De Ferrari / Divulgação

A investigação do Ministério Público, que apura o controle de emissões sonoras no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho foi prorrogada por mais um ano. A decisão é da promotora Annelise Steigleder.

No início da semana, a promotora solicitou à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade a Licença de Operação atualizada do parque. Ela também requisitou laudos sobre a recuperação da vegetação nativa, o monitoramento da fauna silvestre e dos ruídos de eventos no local.

O Inquérito Civil foi aberto em agosto de 2023 para apurar danos ambientais ao parque por causa do excesso de barulho. Na ocasião, reclamações ocorreram durante um show de pagode no local.