Posto da Polícia Federal será fechado no shopping Praia de Belas; saiba o novo local

Posto avançado foi inaugurado para dar mais comodidade ao cidadão. Camila Hermes / Agencia RBS

O posto de expedição de passaporte da Polícia Federal será fechado no shopping Praia de Belas. A unidade funciona no local há oito anos.

A unidade vai ser transferida para o shopping Pontal, no bairro Cristal. Uma área interna, de 408m², e outra externa, de 200 m² no centro de compras serão cedidas à corporação.

O contrato foi assinado na semana passada. Ele terá vigência de 1º de setembro a agosto de 2030.

Procurada, a assessoria da superintendência no Rio Grande do Sul confirma a mudança. No entanto, não informa quando o unidade do Praia de Belas será fechada e quando o posto do Pontal será aberto.