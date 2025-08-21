Posto da Polícia Federal será fechado no shopping Praia de Belas; saiba o novo local

O posto de expedição de passaporte da Polícia Federal será fechado no shopping Praia de Belas. A unidade funciona no local há oito anos.
A unidade vai ser transferida para o shopping Pontal, no bairro Cristal. Uma área interna, de 408m², e outra externa, de 200 m² no centro de compras serão cedidas à corporação.
O contrato foi assinado na semana passada. Ele terá vigência de 1º de setembro a agosto de 2030.
Procurada, a assessoria da superintendência no Rio Grande do Sul confirma a mudança. No entanto, não informa quando o unidade do Praia de Belas será fechada e quando o posto do Pontal será aberto.
Desde maio de 2017, a solicitação de passaporte não ocorre no prédio da Polícia Federal. A mudança para um shopping ocorreu a fim de oferecer ao cidadão mais conveniência, comodidade e acessibilidade.