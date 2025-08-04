Por que ainda há camelôs no centro de Porto Alegre?

Prefeitura prometeu retirar vendedores das ruas que estão recebendo obras do Quadrilátero Central André Ávila / Agencia RBS

A promessa da prefeitura de Porto Alegre era que as obras do Quadrilátero Central acabariam com os camelôs na região. Porém, a realidade é outra.

Passar pela Rua dos Andradas é um desafio, mesmo em horário comercial. As araras que expõem roupas, calçados e eletrônicos em todo o calçadão dificultam a locomoção.

— Isso foi o que foi prometido no início das obras e, por um bom tempo, funcionou. Mas, muito recentemente, a presença de camelôs no Centro tem aumentado muito, especialmente nas ruas revitalizadas, o que nos preocupa bastante. Temos cobrado das autoridades, mas não estamos tendo muito sucesso — destaca Arcione Piva, presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) explica que os camelôs foram removidos. No entanto, os atuais vendedores não podem ser retirados pela prefeitura por serem indígenas. Para estes casos, é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) que precisa providenciar a realocação dessa população.

A prefeitura está negociando a possibilidade de construir um espaço exclusivo para os indígenas na Rua José Montauri. Uma reunião recente foi realizada com o Ministério Público Federal para tratar do assunto.

Obras do Quadrilátero

Nesta segunda-feira (4), a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) prorrogou por mais três meses as obras do Quadrilátero. A intenção é concluir, neste período, a revitalização na Rua dos Andradas com a Rua General Câmara. Segundo o secretário André Flores, a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para o trecho foi dada na semana passada.