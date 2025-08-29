Passagens ficarão mais caras no aeroporto de Porto Alegre 

Fraport deverá dar publicidade aos valores atualizados das tarifas. Leandro Rodrigues / Agência RBS

As tarifas aplicadas nas passagens do aeroporto de Porto Alegre ficarão mais caras a partir de setembro. O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29).

O embarque doméstico passará de R$ 56,02 para R$ 59,46. Já o preço da taxa de conexão será ampliado de R$ 17,14 para R$ 18,19. O acréscimo será de 6,14%.

As taxas dos voos internacionais subirão de R$ 104,62 para R$ 111,05. No entanto, em julho, a tarifa já havia subido de R$ 99,20 para R$ 104,62, num aumento extraordinário.

Também sofreram reajuste as tarifas referentes ao pouso, permanência, armazenagem e capatazia. O aumento faz parte de uma decisão prevista em contrato.