Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

R$ 25,9 milhões 
Notícia

Oito anos depois, Usina do Gasômetro será devolvida a Porto Alegre

Disputa para repassar prédio para a iniciativa privada ocorrerá nesta semana

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS