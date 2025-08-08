Obra aguardada há duas décadas no sul do RS ganha prioridade do governo Lula

Duplicação trará melhorias para o porto de Rio Grande Portos RS / Divulgação

A duplicação de nove quilômetros da BR-392, na região do Porto de Rio Grande, ganhou sobrevida. Na semana passada, o governo federal incluiu a obra no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"As ações do Novo PAC são definidas como passíveis de transferência obrigatória de recursos financeiros pelos órgãos e entidades da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios", diz um trecho da resolução publicada no Diário Oficial da União.

A obra é aguardada há duas décadas. A duplicação trará melhorias para o porto de Rio Grande.

Em 2008, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) chegou a abrir uma licitação para contratar uma empresa para a elaboração dos projetos da duplicação, conhecida como Lote 4. No entanto, a obra não foi iniciada.

Apesar da prioridade, a duplicação não será imediata. O Dnit precisa de uma nova contratação para que a empresa vencedora atualize os projetos e execute a obra. Não há prazo para o novo edital.