Novos banheiros públicos não podem ser usado por falta de ligação com rede de Porto Alegre 

Banheiros públicos foram construídos embaixo do viaduto São Jorge, na Avenida Bento Gonçalves com Terceira Perimetral. As obras começaram em fevereiro e foram concluídas em junho.

O banheiro ganhou até piso podotátil. O serviço foi executado pela empresa I9, que doou uma pintura de São Jorge na parede do imóvel. Ela tem um contrato com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para construção de novos banheiros pela cidade.

No entanto, os pedestres ainda não conseguem usar a estrutura, que conta com um espaço feminino e outro masculino. Cadeados nas grades impedem a passagem. O motivo: a falta de ligação com o encanamento da rede pública.

— O pessoal pedia o banheiro aqui embaixo do viaduto porque circula muita gente. Acabavam urinando aqui próximo dos pilares, e o cheiro era muito ruim. Aí resolveram fazer o banheiro. Fizeram a obra e parecia que iam entregar, mas permaneceu tudo fechado — conta o chaveiro João Pedro Borges, que tem um ponto ao lado da construção, embaixo do viaduto.