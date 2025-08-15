Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Embaixo do viaduto
Notícia

Novos banheiros públicos não podem ser usado por falta de ligação com rede de Porto Alegre 

Usuários aguardam inauguração há alguns meses

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS