Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Carta rogatória
Notícia

Justiça gaúcha vai atrás da Fifa na Suíça 

Caso envolve Inter e governo do Estado na cobrança por estruturas temporárias da Copa de 2014

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS