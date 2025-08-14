Justiça condena governo federal a indenizar motorista que atingiu cavalo em rodovia 

Governo pode ainda recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com / stock.adobe.com

A Justiça Federal condenou a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a indenizar em R$ 32 mil um motorista que atingiu um cavalo na BR-116. A decisão é da juíza Clarides Rahmeier, da 5ª Vara Federal.

O acidente ocorreu no ano de 2023, em Eldorado do Sul. O veículo trafegava na rodovia durante a madrugada quando o animal invadiu a pista.

O motorista perdeu o controle do carro e capotou posteriormente. Por causa do acidente, teve múltiplas lesões e fraturas. No processo, a vítima alegou omissão dos órgãos públicos, pois, segundo ele, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teria conhecimento da presença do animal na rodovia.

A Advocacia-Geral da União (AGU) justificou que a fiscalização e segurança na BR-116 é de responsabilidade do Dnit. Em sua defesa, o Dnit destacou que cabe à PRF retirar animais das rodovias.

Ambos atribuíram à proprietária do animal a responsabilidade pelo ocorrido. A autarquia também informou que o condutor não teria reduzido a velocidade do veículo mesmo com a incidência de neblina que atingia o trecho da rodovia na ocasião.

Segundo laudo da PRF sobre o caso, "o fator determinante do acidente foi a presença do animal solto na via, sendo descartada qualquer irregularidade estrutural na pista ou indícios de culpa do condutor". Na ocasião, o motorista fez o teste de alcoolemia e ficou comprovado que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Ele estaria conduzindo o veículo na velocidade regulamentar da rodovia: de 100 km/h.

Durante a análise do processo, um agente da PRF declarou que a equipe teria sido comunicada sobre a presença de cavalos soltos na pista pouco antes do acidente. Uma averiguação foi feita, mas não foi possível localizar o animal.

A juíza Clarides esclareceu que a administração pública tem responsabilidade objetiva no caso. A magistrada entendeu que esse conjunto de provas "evidencia que o risco era previsível e reiterado, e que os órgãos públicos responsáveis não adotaram medidas eficazes para contê-lo". "Ausentes cercas, barreiras ou sinalização de advertência, resta configurada omissão estatal diante de situação concreta de risco, violando o dever de garantir trânsito seguro", diz trecho da decisão de Clarides.