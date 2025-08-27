Impactado por enchentes, Vale do Taquari luta por quatro novas pontes; uma é mais urgente

Impactado por enchentes frequentes, o Vale do Taquari quer mudar a realidade logística da região. A solução passa pela construção de quatro pontes.

Uma delas é planejada para ser construída sobre o Rio Taquari, na BR-386, entre Estrela e Lajeado, junto ao traçado atual da BR-386. Para sair do papel, a obra precisa ser discutida com governos do Estado e Federal, ANTT e CCR ViaSul.

Outra ponte também é planejada para ser construída sobre o Rio Taquari no trecho urbano entre Lajeado e Estrela. O projeto é do grupo Front, formado por empresários gaúchos, que busca recursos do Fundo Rio Grande (Funrigs).

A terceira estrutura seria construída sobre o Rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio. Essa obra já recebeu apoio do governo Federal, com a liberação de R$ 10 milhões para o desenvolvimento dos projetos e a garantia de outros R$ 15 milhões.

A quarta ponte é planejada sobre o Rio Taquari, entre Cruzeiro do Sul e Estrela. Essa última é a que foi apontada como a mais prioritária e também busca recursos do Funrigs.

Recentemente, 15 entidades gaúchas apresentaram ofício ao governo do Estado pedindo providências. O grupo é formado por entidades como a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomercio), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag), dentre outras.

"No caso de uma eventual nova enchente, teremos a garantia de um acesso seguro, visto que temos quatro pontes sobre o Rio Taquari que são afetadas diretamente em um novo extremo climático: Muçum, Roca Sales, Lajeado e Mariante", diz um trecho do documento apresentado ao governo gaúcho.

Essa obra permitiria uma conexão segura entre a Serra e o Norte. Criaria um corredor entre cidades e traria conexão da BR-386 com as rodovias estaduais. O traçado escolhido, entre as RSs 129 e 130, teria menos impacto ambiental e em desapropriações. Construída com altura elevada, ela poderia ser usada mesmo em cheias históricas como a de maio de 2024.

— O que queremos é que o governo olhe para este projeto com carinho, por ser uma grande alternativa para o Vale e para o Estado — projeta o diretor de infraestrutura da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, Nilto Scapin.

Em agosto, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) iniciou o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evtea) para avaliar as necessidades de construções de novas pontes na região do Vale do Taquari. O trabalho deve ser concluído ainda nesse ano.

O estudo será apresentado ao governo para verificar a possibilidade de inclusão da nova ponte no Funrigs. Para que a obra possa ser executada com estes recursos, é necessário que ela seja entregue em 2027. Segundo o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi, o cronograma ainda é compatível.

— Estamos aguardando o Evtea ser concluído. Temos que avaliar as questões técnicas. Esse estudo vai avaliar as opções dessas pontes — informa Capeluppi.

Duas pontes existentes também são vitais para a região. Uma delas é a ponte da RS-130, entre Lajeado e Arroio do Meio, que foi recuperada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A outra é a estrutura na BR-386, entre Lajeado e Estrela, sob responsabilidade da CCR ViaSul. Nesta ponte, um caminhão pegou fogo em 2023. O elevado passa por obras, que serão finalizadas até a primeira quinzena de setembro.