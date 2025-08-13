Idealizador do trem até Gramado apresenta projeto para entorno da Arena do Grêmio

Ideia pretende revitalizar uma região próxima ao estádio Camila Hermes / Agencia RBS

Surge uma nova ideia para o entorno da Arena do Grêmio. Ele é chamado de Caminito Tricolor.

Nesta quarta-feira (13), o projeto foi apresentado pelo empresário Renato Ely a representantes da prefeitura de Porto Alegre - responsável pelo projeto do trem até Gramado. O objetivo é desenvolver e qualificar a região do bairro Humaitá.

A ideia teve como inspiração o que foi feito no entorno do estádio do Boca Juniors, na Argentina. El Caminito foi criado na década de 50 para revitalizar a região da Bombonera. A rua principal do estádio foi transformado em museu a céu aberto e é um dos pontos turísticos de Buenos Aires.

A ideia, segundo Ely, é atrair os turistas que chegam pelo aeroporto Salgado Filho. Em torno de dois milhões de pessoas chegam a Porto Alegre com destino à serra gaúcha.

O projeto cita que a criação do Caminito Tricolor, a 8 minutos do aeroporto, ofereceria aos turistas uma nova atração, um pit-stop para a Serra. O visitante poderia conhecer um pedaço da história gaúcha e de Porto Alegre. O projeto ajudaria a desenvolver o bairro, que hoje tem "um triste conjunto de residências em más condições".

A ideia é criar um quarteirão específico, na Avenida Padre Leopoldo Brentano, na região em frente à Arena. Essa região receberia lojas com venda de souvenirs e museus que contam a história do Grêmio. Moradores poderiam ser capacitados para recepcionar turistas.

— Meu trabalho terminou hoje. Formatei e coloquei na mão da prefeitura. Mas posso continuar ajudando — destaca o empresário.

Segundo Ely, para que a proposta saia do papel é necessário envolvimento da prefeitura.

Além dos bares existentes, proprietários precisariam ser convencidos a abrir novos estabelecimentos. Esse estímulo poderia vir por meio de benefícios tributários.

Casas ganhariam as cores do Grêmio a partir de uma ação que envolveria patrocinadores que poderiam expor suas marcas na região. As cores do Rio Grande do Sul também poderiam ganhar espaço dentro da ideia proposta.