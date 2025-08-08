Grêmio poderá ganhar terreno da Arena de presente de aniversário

Jefferson Botega / Agencia RBS

Em 15 de setembro, o Grêmio completará 122 anos de existência. E o próximo aniversário tem tudo para ser especial: a data pode ser marcada pela troca de chaves envolvendo o estádio Olímpico e a Arena.

O prazo é curto e desafiador. Tudo precisará ser resolvido em menos de 40 dias. As negociações para resolver as pendências estão em andamento e envolvem a direção do Grêmio, o empresário Marcelo Marques e sua equipe.

— Temos grandes chances e seria lindo. Já fiz coisas similares em menos tempo, mas (o tempo) é curto — reconhece o advogado Marlon Passos.

O principal obstáculo para que o Tricolor se torne proprietário do terreno da Arena é a remoção da penhora do estádio. A Justiça de São Paulo precisa arquivar o processo.

Quando isso ocorrer, a alienação fiduciária que ainda recai sobre a Arena deve ser retirada, num movimento mais rápido, mas não menos burocrático.

Outros pontos

Outras duas questões precisam ser resolvidas, mas não impedirão a transferência, mesmo que não estejam concluídas até 15 de setembro. Uma delas é a dívida tributária que ainda recai sobre o Olímpico e a Arena.

O valor total é de cerca de R$ 25 milhões. A prefeitura, o Grêmio, a OAS 26 e a Karagounis já estão em tratativas para que o montante seja quitado.

A segunda pendência envolve as obras do entorno da Arena. A OAS 26 e a Karagounis concordaram em repassar à prefeitura parte do terreno do Olímpico ou um valor em dinheiro. O cálculo sobre o valor do terreno da Azenha e o montante das obras na Vila Farrapos já está sendo contabilizado.

Gestão da Arena