Gramado da Arena: ordem é não economizar

Atual gestão da Arena pretende adquirir mais refletores. Jocimar Farina / Agencia RBS

A Arena do Grêmio completou três semanas de uma nova gestão. A equipe do empresário Marcelo Marques tem conduzido a administração do estádio em conjunto com a Arena Porto-Alegrense.

Uma das mudanças na gestão diz respeito aos cuidados com o campo de jogo. A orientação é não economizar dinheiro.

— Gramado é prioridade porque influencia diretamente na qualidade do futebol da equipe. É um dos itens que podem influenciar negativamente nos resultados do nosso time caso não seja bem cuidado, daí porque tratamos como prioridade — destaca o advogado Marlon Passos.

Se antes, a semeadura ocorria sempre quando havia um período de aproximadamente 20 dias sem partidas, agora, mesmo quando há um curto espaço de tempo entre um jogo e outro, os funcionários são orientados a fazer novos plantios. O mesmo vale para troca de grama, que está ocorrendo com mais frequência.

As leivas são adquiridas em Santo Antônio da Patrulha. Metade das dimensões de um campo de jogo fica disponível quando há necessidade de se fazer o replantio.

No entanto, a ideia da gestão é que a Arena tenha a sua própria fazenda de grama, onde o clube poderá ter entre três a quatro gramados completos para serem substituídos imediatamente. Já existe uma tecnologia - usada na Copa América dos Estados Unidos - que permite a troca do campo em apenas dois dias antes de uma partida.