Falta de dinheiro desliga radares de velocidade em rodovias federais

BR-116, em Caxias do Sul, é uma das rodovias impactadas. Porthus Junior / Agencia RBS

Desde sexta-feira (1), os pardais de boa parte das rodovias federais no Brasil estão desligados. O motivo é a falta de dinheiro para pagar as empresas responsáveis pelos equipamentos.

A decisão vale para os radares fixos instalados em rodovias federais do Brasil sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Procurada pela coluna, a autarquia silencia.

Em julho, o departamento chegou a divulgar um comunicado destacando que o problema se tratava de um "ajuste orçamentário pontual". Também informava que estava "adotando providências" para evitar o desligamentos dos radares.

"A continuidade do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV) do Dnit é importante para a segurança viária nas rodovias federais sob a responsabilidade da autarquia. Nesse sentido, o órgão articula junto ao Ministério dos Transportes e à Casa Civil da Presidência da República mecanismos para manter as atividades de fiscalização eletrônica. Esse processo segue em análise pelas instâncias responsáveis, e medidas estão sendo tomadas. Importante destacar que se trata de um ajuste orçamentário pontual. O Dnit está adotando providências para que não haja descontinuidade das atividades essenciais", informou a nota divulgada na ocasião.

No mês passado, a coluna teve acesso a um ofício enviado pela Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, ligada à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária do Dnit, para a empresa Fotosensores, responsável pelos equipamentos instalados no Rio Grande do Sul. No documento, a autarquia informava a data do desligamento.

Alertas sobre o corte vinham sendo feitos desde o ano passado, quando o orçamento de 2025 estava sendo projetado. A destinação para o contrato de fiscalização do controle de velocidade nas rodovias era menor que os gastos previstos.

Apesar das tentativas de ampliação dos valores, a verba para o contrato dos radares ainda é insuficiente. Há uma projeção de gastos de R$ 164,5 milhões e apenas R$ 79,6 milhões em caixa.

Situação diferente