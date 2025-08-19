Falha faz avião arremeter em Porto Alegre 

Aeroporto Salgado Filho retomou voos na madrugada após obras. Anderson Fetter / Agencia RBS

Um Airbus A321 da Latam apresentou falha no trem de pouso enquanto se preparava para pousar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no começo da madrugada desta terça-feira (19). O voo vinha da cidade paulista de Guarulhos.

Quando o avião se aproximou para fazer a aterrissagem, o piloto notou que o painel indicava que o trem de pouso dianteiro não havia baixado. Com isso, o comandante arremeteu a aeronave.

Após a arremetida, o piloto realizou procedimentos de verificação e solicitou o apoio da torre de controle da Aeronáutica para que o ajudasse a visualizar se o trem de pouso havia baixado.

A controladora de tráfego aéreo sugeriu que o avião se aproximasse a uma altura de 60 metros do solo, para que houvesse possibilidade de ser visualizada a posição em que o trem de pouso se encontrava. O piloto efetuou uma passagem baixa sobre a pista. Após a confirmação, o avião recebeu a autorização para pousar.

Depois de 30 minutos da primeira tentativa, a aeronave tocou na pista. A movimentação foi registrada pelo canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos. Assista o vídeo completo aqui.

A coluna procurou a empresa Latam para saber se foi relatado algum problema durante o pouso e o que ocorreu com a aeronave que apresentou defeito. A empresa informou que a arremetida é um procedimento padrão, que a aterrisagem ocorreu em segurança e que adota as medidas técnicas e operacionais. A companhia não informou, porém, o que ocorreu com o avião após o pouso.

Leia a íntegra da nota

A LATAM Airlines Brasil informa que a aeronave do voo LA4720 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre) desta segunda-feira (18/08) precisou arremeter devido a questões técnicas, pousando em total segurança no destino final às 0h50 desta terça-feira (19). A LATAM reitera que a arremetida é um procedimento padrão de segurança na aviação e reafirma que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.