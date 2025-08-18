Falha em sistema da Aeronáutica impede voos no ​Brasil

Aeroporto Salgado Filho foi impactado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O sistema de rádios do Comando da Aeronáutica enfrentou instabilidade nesta segunda-feira (18). Durante 45 minutos, entre 10h30 e 11h15, a falha impediu que aviões decolassem em todo o sul e em parte do sudeste e centro-oeste do Brasil.

Aeronaves que estavam em voo precisaram usar a frequência de emergência para se comunicar com a torre de comando. Também não foram autorizados voos de outras partes do Brasil para as regiões afetadas.

O aeroporto Salgado Filho foi impactado pelo problema. Até a normalização dos voos, as decolagens ocorrem a cada sete minutos.

A falha ocorreu no centro de controle de Área, localizado em Curitiba. A Força Aérea Brasileira (FAB) reconheceu o problema e informa que as causas estão sendo apuradas.

Leia a nota da Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, por volta das 10h30 desta segunda-feira (18), foi registrada uma queda nas frequências de comunicação da Região de Informação de Voo de Curitiba (FIR-CW).

Visando a manutenção da segurança operacional, foram temporariamente suspensas todas as decolagens originadas e com destino à região afetada.

Imediatamente após a ocorrência ser identificada, a equipe técnica do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) atuou prontamente para a solução do problema. As frequências foram restabelecidas por volta das 11h15, com a normalização gradual das operações aéreas em seguida.

As causas das quedas de frequências ainda estão sendo apuradas.