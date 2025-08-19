Estátua misteriosa surge no Parque Moinhos de Vento; saiba quem será o homenageado

Estátua tem tem 2,5 metros de altura e três toneladas. Sergio Galbinski / Arquivo Pessoal

O Parque Moinhos de Vento vai ganhar um novo monumento a partir das 10h30 de sábado (23). Uma estátua de Sigmund Freud será inaugurada próximo da Avenida Goethe com a Rua Dr Timóteo.

A obra, de bronze e pedra natural, já foi posicionada no local. Ela tem 2,5 metros de altura e três toneladas. Um saco cobre o monumento, que foi criado por 21 artistas da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul.

A iniciativa foi idealizada pelo psicanalista Gley Silva de Pacheco Costa, membro fundador da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre (SBPdePA) e materializada por meio de emenda parlamentar do vereador Idenir Cechim. A coluna perguntou ao parlamentar quanto custou a estátua e aguarda retorno.

Essa é a segunda homenagem pública ao pai da psicanálise em Porto Alegre. A primeira - Recanto Sigmund Freud - foi inaugurada em dezembro de 2023 na Praça Dr. Maurício Cardoso, localizada entre as ruas Félix da Cunha e Tobias da Silva.

As duas homenagens foram viabilizadas por uma lei municipal sancionada em 2023. Inicialmente, um busto de Freud seria instalado na praça. No entanto, se entendeu que a homenagem teria maior visibilidade no Parcão.

— Este monumento não é um ponto final, mas um ponto de partida para novas conversas. Ele materializa nosso compromisso de levar a psicanálise para além dos consultórios, reafirmando sua vitalidade como ferramenta de compreensão do ser humano e da cultura. É um convite para que a cidade pense sobre si mesma — avalia a presidente da SBPdePA, Patricia Goldfeld.