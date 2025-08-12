Estádio do RS que vai virar autódromo de pista oval passará por limpeza

A montanha de lixo e entulho do entorno do Estádio Municipal de Cidreira vai acabar. O terreno será limpo pela prefeitura.

A garantia foi dada durante reunião na semana passada, que definiu os próximos passos da transformação do imóvel. Participaram do encontro representantes da administração municipal e da Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA).

Além da limpeza, a prefeitura precisará demarcar o terreno. Um laudo técnico indicou a viabilidade da ocupação do estádio.

O documento reforçou a ideia da FGA, que pretende transformar o imóvel em um autódromo de pista oval. Também conhecido como Sessinzão, o local está abandonado há 18 anos.

A partir da assinatura da parceria, a federação será responsável por desenvolver o projeto executivo e executar as melhorias. A expectativa é que as atividades de automobilismo possam começar no verão de 2026.

O investimento inicial deve ser R$ 1 milhão. Com a transformação do estádio em autódromo, o Sessinzão poderá receber provas como a Nascar Brasil. Há a possibilidade de construção de uma pista de kart no centro do estádio.

Sessinzão

O estádio foi inaugurado em 1996. Entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, o espaço ficou sem receber jogos oficiais ou eventos de grande porte regulares.

Em 2006, a prefeitura iniciou obras de revitalização no Sessinzão para receber jogos no ano seguinte. O estádio foi palco da abertura do Gauchão de 2007.

Após o campeonato, com a falta de interesse da dupla Gre-Nal em jogar no local e dificuldades para promover eventos, o Sessinzão voltou a ficar abandonado e passou a ser alvo de depredações. Três anos depois, em 2010, o estádio foi interditado a pedido do Ministério Público Estadual, em razão de problemas estruturais que colocavam a vida de frequentadores em risco.