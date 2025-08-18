Dois municípios gaúchos vão ficar mais iluminados

Porto Alegre também conta com a parceria desde 2020. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

As cidades de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e Tramandaí, no Litoral Norte, vão renovar a iluminação pública. As duas prefeituras gaúchas irão transferir a responsabilidade do serviço para a iniciativa privada.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) trabalha nos estudos de viabilidade técnica e financeira das futuras parcerias público-privadas (PPPs). Reuniões de trabalho já foram realizadas em Alvorada e Tramandaí na semana passada.

Ainda neste ano devem ser concluídos os diagnósticos e os cenários de viabilidade para as duas concessões. No primeiro semestre de 2026, espera-se que ocorram as audiências públicas e a avaliação dos editais junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Os leilões devem ocorrer até o final do próximo ano.

A ideia é ampliar as ações do conceito de cidades inteligentes. Os contratos deverão incorporar serviços de videomonitoramento, sinaleiras inteligentes, sensores de alertas climáticos e pontos com acesso Wi-Fi gratuito, entre outros benefícios.

As prefeituras tem custo zero neste processo. O banco se responsabiliza pelos serviços técnicos e depois é ressarcido pelo vencedor do leilão.

As duas cidades somam mais de 30 mil pontos de luminárias que serão substituídas pela tecnologia LED. Além dos postes públicos, a iluminação especial será instalada em prédios históricos, parques, quadras esportivas e espaços culturais e de eventos.

— Agregar novos serviços com esse conceito de transformação digital das nossas cidades é dar um salto enorme na qualidade da prestação dos serviços —, aponta o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto.

No ano passado, o BRDE concluiu os leilões de Santa Maria e Sapiranga, que representam investimentos de R$ 346 milhões. Outros municípios gaúchos já buscaram a parceria do banco para estruturar concessões de iluminação pública e outros ativos, como Gramado e Capão da Canoa.