Do telhado aos banheiros: Mercado Público já recebeu R$ 3,5 milhões após enchente

Prédio ficou 41 dias fechado depois da enchente do ano passado. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

Em pouco mais de um ano, o Mercado Público de Porto Alegre já recebeu R$ 3,5 milhões. O recurso está sendo usado para recuperar o prédio histórico atingido pela enchente do ano passado.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, (Smap), os maiores investimentos foram feitos na pintura de parte da área interna (R$ 1,15 milhão) e nos banheiros (R$ 1 milhão).

A contratação de brigadistas e adequações do sistema de proteção contra incêndio custaram R$ 729 mil. Os elevadores e escadas rolantes e o sistema elétrico do térreo também receberam investimento (R$ 348 mil).

O restante do recurso foi usado na restauração do espaço de eventos, na limpeza de salas e dos pilares do telhado e na central de monitoramento do imóvel (R$ 227 mil).

A verba vem do Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre (Funpat). Para ele são destinados valores arrecadados com a venda de imóveis públicos e com pagamentos que são feitos por empresas que usam comercialmente espaços da prefeitura.

Além das obras, os permissionários receberam isenção de pagamento das lojas por seis meses e descontos parciais ao longo de 2025. Mesmo após a enchente, nenhum dos comerciantes deixou o Mercado Público e novas lojas e restaurantes foram abertos.

Mais dinheiro

Ainda há necessidade de recebimento de mais recursos para recuperar os prejuízos da enchente. É aguardado R$ 1,4 milhão para concluir a pintura interna e realizar uma limpeza externa.

Além disso, o Mercado Público ainda terá novas escadas rolantes (R$ 500 mil). O telhado das bancas internas também precisa ser refeito (R$ 1,3 milhão).

— O Mercado Público é o coração da nossa cidade e vamos investir cada vez mais para qualificá-lo, mantendo-o como uma das principais atrações de Porto Alegre —, afirma o secretário Élvio Santos.

Enchente

Após a enchente de maio do ano passado, o Mercado Público ficou fechado por 41 dias. Lojas do primeiro piso perderam produtos e maquinários.

As bancas do segundo piso, embora não tenham sido diretamente atingidas pela água, também precisaram ficar fechadas. O ponto de compras foi reaberto parcialmente em 14 de junho de 2024.