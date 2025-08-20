Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Fim do mistério
Definido futuro do contrato com empresa do RS que opera um dos pedágios mais caros do Brasil

Decisão estava nas mãos do ministro dos Transportes, Renan Filho

