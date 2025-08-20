Definido futuro do contrato com empresa do RS que opera um dos pedágios mais caros do Brasil

Ecovias Sul administra cinco praças de pedágio no sul do RS. Nauro Júnior / Satolep Press / Divulgação

Acabou o mistério. O ministro dos Transportes, Renan Filho, decidiu sobre o futuro do contrato de concessão da BR-116 e da BR-392, no sul do Estado.

A partir de 4 de março de 2026, os 457 quilômetros das duas rodovias serão assumidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Em junho, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) havia solicitado a prorrogação temporária.

Na noite de terça-feira (19), o ministro enviou um ofício ao diretor-geral em exercício da agência, Guilherme Sampaio, determinando o encerramento definitivo do contrato em 3 de março. Segundo Renan Filho, não há elementos fáticos que demonstrem clara vantajosidade de eventual prorrogação do vínculo com a Ecovias Sul.

O documento foi obtido pelo deputado estadual Halley Lino de Souza (PT) e pelo deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT).

Pedido encaminhado

Na segunda-feira (18), a coluna divulgou que a ANTT solicitou a prorrogação ao Ministério dos Transportes. Se fosse aprovada a solicitação, o pedágio cairia dos atuais R$ 19,60 para R$ 9 a partir de 4 de março.

O vínculo seria estendido pelo prazo necessário até que um novo contrato de concessão entre em vigor. A prorrogação evitaria a interrupção do serviço de socorro médico e atendimento mecânico aos usuários da rodovia.

Contrato de 1998

O contrato da Ecovias Sul, com 15 anos de duração, começou a valer em julho de 1998 e deveria findar em 2013. Em 2000, no entanto, um aditivo prorrogou o vínculo até abril de 2026.