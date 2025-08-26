Definida data de abertura de novo posto da Polícia Federal em shopping de Porto Alegre

Posto tem previsão de atrair movimento de até mil pessoas por dia no shopping Guilherme Gonçalves / Agência RBS

O novo posto da Polícia Federal em um shopping center de Porto Alegre deverá entrar em funcionamento a partir de 10 de novembro. A unidade será aberta no Pontal Shopping, no bairro Cristal.

Com uma área de 600m², o posto irá funcionar próximo ao espaço T-Rex Pool, um complexo de fliperamas e piscina de bolinhas. No local, serão realizados atendimentos para estrangeiros, confecção de passaportes e registro de licenças para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs.

As obras no espaço irão durar dois meses. O posto deve atrair de 800 a mil pessoas por dia no shopping.

O contrato terá vigência de 1º de setembro até agosto de 2030. Já o posto de expedição de passaporte no shopping Praia de Belas será fechado. A unidade funciona no local há oito anos.