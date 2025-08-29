Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Negócio de ocasião
Análise

Compra da gestão da Arena: Marcelo Marques livrou o Grêmio das páginas policiais

Fundo de investimento que havia comprado dívida pela construção do estádio é investigado por ligação com PCC

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS