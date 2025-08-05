Companhia aérea quer ajudar governo a "vender" o RS para estrangeiros

Fraport / Divulgação

A Copa Airlines já transportou 10 mil pessoas desde que retomou as viagens internacionais pelo aeroporto Salgado Filho. Os dados são referentes ao período entre janeiro e junho de 2025.

Do total de passagens, mais de 85% foram compradas no Brasil. Os demais bilhetes foram emitidos em outros países da malha da Copa Airlines, como Estados Unidos, México e República Dominicana.

Segundo a empresa, esse dado revela uma oportunidade de promover o Rio Grande do Sul para os estrangeiros. A companhia aérea informou que já está em contato com o governo gaúcho para atingir esse objetivo.

Ampliar a presença de turistas de fora do Brasil nesta rota entre a Cidade do Panamá e Porto Alegre pode beneficiar os gaúchos, que buscam maior frequência de viagens para a América Latina. Atualmente, a empresa oferece quatro voos semanais.

"A ampliação de frequências está sempre em constante avaliação. No entanto, é fundamental destacar que um eventual aumento depende diretamente da demanda, especialmente do fluxo internacional de passageiros com destino ao Rio Grande do Sul. Reforçar essa demanda pode ser um fator decisivo para justificar o crescimento da operação", explica um comunicado da companhia enviado para a coluna.

A Copa Airlines retomou suas operações diárias no aeroporto Salgado Filho em 18 de dezembro do ano passado. A empresa atua em Porto Alegre desde junho de 2011.