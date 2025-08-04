Com dinheiro em caixa, vai começar a transformação do Gigantinho; veja imagens

Nas próximas semanas, o entorno do ginásio Gigantinho vai ganhar tapumes. A revitalização da estrutura será iniciada até o começo de setembro.

O investimento foi divulgado em novembro de 2024 pela colunista Giane Guerra. As obras custarão aproximadamente R$ 18 milhões.

O recurso não virá dos cofres do Internacional. A reforma será financiada através da parceria com patrocinadores. A gestão do ginásio continuará com o Colorado.

A revitalização deverá ser realizada em um período de 12 meses. Além da substituição da cobertura, será instalada uma quadra removível para, por exemplo, competições de futsal, basquete e vôlei.

O novo espaço terá capacidade para receber público superior a 10 mil pessoas e poderá sediar shows, apresentações cênicas, jogos de diversas modalidades e eventos corporativos.

— Vamos tornar o espaço ainda mais atrativo, moderno e funcional para aquecer o segmento de eventos no Rio Grande do Sul e, também, aumentar o fluxo de turistas que, certamente, irá se deslocar para cá em busca dos grandes espetáculos que poderão ser realizados na casa colorada — comemora o vice-presidente do Conselho de Gestão do Clube, Victor Grunberg.

De lá para cá, o clube e as empresas buscaram garantir a verba para a realização das obras, o que já foi viabilizado. A empresa Ventures Estádios (sociedade entre a RBS Ventures e a Tornak Holding) será parceira do Inter neste projeto.

— O Internacional viabilizará através do novo Gigantinho inúmeros espetáculos e eventos esportivos indoor que não estavam vindo ao nosso Estado em função da ausência de um equipamento do porte do Gigantinho. Esse espaço, que tem uma história marcante como palco de tantos artistas e eventos emblemáticos, terá agora a modernização tão aguardada pelos gaúchos — projeta o empresário Fernando Tornaim.

O clube e as empresas ainda podem vir a fechar novas parcerias. O ginásio, por exemplo, até poderá ganhar um novo nome - o chamado naming rights, mas ele será incorporado à atual identificação: Gigantinho.

Construído em 1973, o espaço está com capacidade restrita para eventos e vem recebendo manutenção mínima.