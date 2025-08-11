Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Indefinição
Notícia

Adiado aumento de pedágio em rodovias do RS

Reajuste estava previsto para ocorrer em agosto

Jocimar Farina

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS