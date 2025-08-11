Adiado aumento de pedágio em rodovias do RS

Em fevereiro de 2024, tarifa caiu 5%. Lauro Alves / Agencia RBS

Previsto para ocorrer em agosto, o reajuste dos pedágios da freeway, BR-101 e BR-386 foi adiado. A decisão é da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT).

"Ainda não há previsão para a conclusão da revisão da ViaSul, devido à complexidade das análises que estão sendo conduzidas pela Agência em razão de pleitos relacionados a sinistros decorrentes dos eventos climáticos extraordinários ocorridos no Rio Grande do Sul, em 2024, durante o período de calamidade pública decretado pelo Governo Federal. Assim que possível, a ANTT divulgará atualizações aos usuários por meio dos canais oficiais da Agência", informou a autarquia por meio de nota.

O último reajuste foi concedido em fevereiro de 2024. Na ocasião, o valor do pedágio caiu 5,1%. Motoristas de carros passaram a pagar R$ 5,50 em vez de R$ 5,80.

Outro fator que contribuiu para a redução do valor do pedágio em 2024 foi o não cumprimento de obrigações contratuais. Uma delas é relacionada à duplicação da BR-386 entre Marques de Souza e Lajeado. A obra, de 20 quilômetros, começou em julho de 2021 e deveria ter sido concluída em até dois anos.

Mudança

Em outubro do ano passado, a ANTT alterou a data de concessão dos reajustes de fevereiro para agosto. A mudança ocorreu, segundo a autarquia, para que seja possível padronizar as datas de revisão ordinária e reajuste das tarifas de pedágio.

Reajuste extra

Quando o reajuste for aprovado, o valor do pedágio terá um aumento extra. Houve uma revisão extraordinária no contrato, no valor é de R$ 599,84 mil.