Adiado aumento de pedágio em rodovias do RS

Previsto para ocorrer em agosto, o reajuste dos pedágios da freeway, BR-101 e BR-386 foi adiado. A decisão é da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT).
"Ainda não há previsão para a conclusão da revisão da ViaSul, devido à complexidade das análises que estão sendo conduzidas pela Agência em razão de pleitos relacionados a sinistros decorrentes dos eventos climáticos extraordinários ocorridos no Rio Grande do Sul, em 2024, durante o período de calamidade pública decretado pelo Governo Federal. Assim que possível, a ANTT divulgará atualizações aos usuários por meio dos canais oficiais da Agência", informou a autarquia por meio de nota.
O último reajuste foi concedido em fevereiro de 2024. Na ocasião, o valor do pedágio caiu 5,1%. Motoristas de carros passaram a pagar R$ 5,50 em vez de R$ 5,80.
Outro fator que contribuiu para a redução do valor do pedágio em 2024 foi o não cumprimento de obrigações contratuais. Uma delas é relacionada à duplicação da BR-386 entre Marques de Souza e Lajeado. A obra, de 20 quilômetros, começou em julho de 2021 e deveria ter sido concluída em até dois anos.
Mudança
Em outubro do ano passado, a ANTT alterou a data de concessão dos reajustes de fevereiro para agosto. A mudança ocorreu, segundo a autarquia, para que seja possível padronizar as datas de revisão ordinária e reajuste das tarifas de pedágio.
Reajuste extra
Quando o reajuste for aprovado, o valor do pedágio terá um aumento extra. Houve uma revisão extraordinária no contrato, no valor é de R$ 599,84 mil.
O reajuste refere-se ao ressarcimento de valores gastos pela concessionária na obtenção de licenças ambientais, em conformidade com o que está estabelecido no contrato da concessão. Este valor é a diferença entre a quantia efetivamente paga e a verba prevista contratualmente para essa finalidade. O montante será incorporado no aumento anual da tarifa.