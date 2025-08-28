Aberta apuração para analisar construção de quadra de beach tennis por governo Leite; saiba o valor da obra

Imóvel é residência oficial do governador na Serra. Alessandra Rech/Pioneiro / Agência RBS

O Ministério Público de Contas (MPC) abriu expediente para analisar a construção de uma quadra de beach tennis no Palácio das Hortênsias, sede do governo do Estado em Canela. Segundo o órgão ligado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), a análise busca apurar a materialidade, coletar informações adicionais, verificar os procedimentos de contratação, identificar pontos passíveis de crítica e chegar a conclusões.

A apuração vai durar 90 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Se durante a investigação houver indícios de irregularidades, um procedimento preparatório poderá ser instaurado.

Caso isso ocorra, um novo período de 180 dias passa a contar, e também pode ser prorrogado. Se for confirmada a má gestão de recursos públicos, os procuradores responsáveis poderão submeter o caso ao TCE.

A compra de areia, brita e manta custou R$ 19,2 mil. A obra foi executada por servidores do Palácio, que retiraram a grama existente no local e instalaram a quadra de areia.

A construção foi denunciada pelo deputado estadual Felipe Camozzato (Novo).

Segundo o governo do Estado, a obra é uma melhoria no imóvel e será incorporada ao patrimônio público. No local, havia uma quadra de tênis e, agora, há também uma de beach tennis.

Além disso, todas as informações sobre a construção foram publicadas no Portal da Transparência do governo. A respeito da apuração do MPC, o governo gaúcho entende que é um procedimento formal que está sendo cumprido.

Nota do governo

O governo do Estado esclarece que a casa localizada em Canela é um espaço institucional utilizado pelo governador em suas estadas na serra gaúcha, uma das regiões turísticas mais relevantes do país. O governador tem presença constante na região, prestigiando a agenda de eventos, que é intensa durante o ano todo.

O local é destinado também a reuniões de trabalho e recepção de autoridades. Já ocorreram no espaço reuniões de secretários, governadores e investidores para tratar de assuntos de interesse da região e do Rio Grande do Sul.

No imóvel, foi realizada a qualificação de um espaço ao lado da quadra de tênis existente, resultando em uma nova área de prática esportiva. A benfeitoria é permanente, incorporada ao patrimônio público, preservando sua função de apoio às atividades realizadas no local.

Todas as informações sobre a obra estão devidamente registradas e disponíveis, em conformidade com os princípios de transparência e legalidade que norteiam a administração pública. Inclusive, foi com base nesses registros oficiais que o parlamentar teve acesso aos dados. Nesse sentido, a utilização do termo “denúncia” não condiz com a realidade dos fatos.