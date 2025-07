Porto Alegre se candidata a ganhar metrô

Desde 1985, Porto Alegre conta apenas com a linha do Trensurb. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um estudo projeta que a Região Metropolitana poderá ter 93 quilômetros de linhas de transporte coletivo até 2054. O investimento beneficiaria novos trechos de metrô, trem, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), Bus Rapid Transit (BRT) e corredores exclusivos de ônibus.

O levantamento foi realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Ministério das Cidades. Segundo o Boletim Informativo nº 4 do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU), a Região Metropolitana tem muito potencial.

Se os investimentos forem realizados, o número de pessoas atendidas passará de 740 mil para 948 mil. A rede de transporte coletivo, que hoje conta com 81 quilômetros, pode chegar a 174 quilômetros de extensão.

— Estamos fortalecendo o planejamento urbano com base em dados concretos, que nos permitem identificar prioridades e orientar ações de médio e longo prazo. Nosso foco, com a mobilidade urbana, é tornar o transporte coletivo mais eficiente, dinâmico e sustentável, assegurando qualidade de vida à população — afirmou o ministro das Cidades, Jader Filho.

Somente em Porto Alegre, o percentual da população que reside em um raio de até 1 quilômetro de estações de sistemas de transporte público passaria de 6% para 34,5%.

— Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a expansão projetada significa um acréscimo de 115% na rede atual, com efeitos também para redução do número de acidentes e das emissões de poluentes e gases do efeito estufa, além do melhor uso do espaço público — afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Até agosto, o foco do estudo será estimar os investimentos, custos, receitas, benefícios e as avaliações econômicas e financeiras preliminares dos projetos. Esse conjunto de informações será usado para que os governos avaliem as estratégias de priorização dos investimentos.

Primeira tentativa

As primeiras discussões sobre o metrô em Porto Alegre surgiram ainda na década de 1990. Muitos traçados foram apresentados com o objetivo de contemplar diferentes regiões da cidade.

Em 2009, durante o governo de José Fogaça, o projeto ganhou força quando foram analisadas as iniciativas que estariam no pacote de obras de preparação para a Copa do Mundo de 2014. No entanto, já se alertava que o metrô poderia ser inviável por causa da falta de recursos.

Em março de 2011, já no comando de José Fortunati, a prefeitura cadastrou o projeto do metrô no sistema do PAC Mobilidade Grandes Cidades. O Governo Federal prometia destinar R$ 18 bilhões, sendo R$ 6 bilhões do Orçamento da União e R$ 12 bilhões na modalidade de financiamento.