Ônibus do RS terão rastreamento em tempo real em viagens pelo Brasil

A partir de segunda-feira (14), os passageiros da Viação Ouro e Prata poderão contar com um serviço de localização dos ônibus em tempo real. O sistema de rastreamento permitirá acompanhar com precisão o veículo ao longo da rota.

O passageiro poderá acompanhar o serviço diretamente pelo celular e compartilhar a localização com familiares e amigos, que assim poderão acompanhar o trajeto e saber o momento exato da chegada. A única informação solicitada será o número do bilhete da passagem.

O serviço também poderá ser acessado pelo site da Ouro e Prata. Basta inserir o número do bilhete no campo "Localize seu ônibus".

— A nova tecnologia busca solucionar um problema antigo do setor: a falta de informações em tempo real sobre a localização dos veículos. Ao acessar o site da Ouro e Prata, o passageiro poderá inserir o número do bilhete e visualizar, imediatamente, a posição atual do ônibus no mapa. A atualização da localização é feita a cada 30 segundos, indicando de forma clara onde o veículo se encontra e sua proximidade da próxima parada de embarque ou desembarque —, explica o gerente de Tecnologia da Informação da Ouro e Prata, Luzandro Tietbohl.