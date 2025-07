Obras de novo aeroporto na serra gaúcha poderão começar em breve

Terreno que receberá aeroporto já está definido. Porthus Junior / Agencia RBS

As obras do futuro aeroporto de Caxias do Sul, em Vila Oliva, poderão começar em outubro. A previsão é do secretário municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon.

Na avaliação de Caberlon, os estudos finais serão finalizados em até 90 dias. Na sequência, a Secretaria da Aviação Civil irá avaliar a documentação. Havendo a aprovação, o município deverá contratar a empresa responsável pela construção da pista de pouso e decolagem.

Caberlon esteve reunido na terça-feira (1º) em Brasília com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, acompanhado do prefeito Adiló Didomênico e do prefeito de Gramado, Nestor Tissot. As obras foram incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, com previsão de investimento de R$ 15 milhões já em 2025.

— Retornamos a Caxias com a certeza que fizemos grandes avanços —, avaliou o prefeito Didomênico, que também participou de encontros relacionados a outros temas.

Estudo arqueológico

Recentemente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) solicitou uma avaliação do terreno onde será construído o novo aeroporto. O pedido foi feito porque a região é conhecida por abrigar vestígios de abrigos indígenas subterrâneos.

Fases da obra

O projeto do novo aeroporto está dividido em duas etapas. A primeira é com relação às obras da pista de pouso e decolagens. Depois, haverá uma segunda licitação para estruturas, como o terminal de passageiros.

Quando estiver em operação, o terminal será uma opção mais robusta a Porto Alegre. Quando o aeroporto Salgado Filho precisou ser fechado, após a enchente, o Rio Grande do Sul não conseguiu ter uma segunda alternativa aos passageiros.

E o Hugo Cantergiani?

Enquanto as obras serão realizadas em Vila Oliva, a prefeitura firmou um acordo com o presidente da Infraero, Rogério Barzellay, para realizar estudos para melhorar a infraestrutura e as condições gerais do atual Aeroporto Hugo Cantergiani.