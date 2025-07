Melo não tem permissão para fazer o que quer na Usina do Gasômetro

A prefeitura de Porto Alegre não tem permissão do governo federal para conceder a Usina do Gasômetro à iniciativa privada . Se decidir levar o projeto adiante, a União poderá requisitar o imóvel para si.

Embora improvável, esse poderá ser o futuro caso a administração do prédio histórico deixe de ser da prefeitura. Essa devolução está prevista em contrato.

Mesmo em uma futura doação, não há previsão de repassar a gestão do prédio em sua integralidade. Ou seja, a Usina poderá ter um cinema, teatro ou restaurante administrados por empresas, desde que o imóvel continue sob gestão do município.

— Mesmo doado, o imóvel não pode ser alienado. E tem de ser feito um estudo se pode ser concedido — afirma o superintendente do Patrimônio da União no Rio Grande do Sul, Émerson Rodrigues.