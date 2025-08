Lei apertará cerco a veículos barulhentos em Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo sancionou lei que proíbe ruídos excessivos de escapamentos de veículos. A publicação foi feita no Diário Oficial de Porto Alegre desta quinta-feira (31).

Até 2021, agentes de trânsito podiam multar veículos barulhentos apenas ao constatar o excesso de ruído na fiscalização. No entanto, uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tornou as autuações obrigatórias naquele mesmo ano.