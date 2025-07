Justiça volta a se manifestar sobre obras no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Seis meses após o fim das obras obrigatórias no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, a justiça voltou a negar um novo pedido de interrupção das melhorias previstas no local. A decisão foi assinada nesta segunda-feira (30) pelo juiz José Antônio Coitinho, da 2ª Vara da Fazenda Pública.

Os dez autores da ação enfatizaram um novo fato: o surgimento de "ilhas de calor" no local das obras. Temperaturas elevadas foram detectadas na região, popularmente chamada de Harmonia.

"As razões apresentadas não são suficientes para afastar a decisão que revogou a suspensão das obras, razão pela qual indefiro o pedido", diz um trecho do despacho de Coitinho.

Além disso, o magistrado destacou que, por enquanto, há indícios "ainda não concludentes", citados em matérias jornalísticas, medições técnicas isoladas e alegações de terceiros. Dessa forma, o juiz negou o pedido porque não foram apresentadas provas que demonstrem, de forma inequívoca e concreta, a existência de descumprimento contratual direto e imediato.

Ilha de calor

Em fevereiro, GZH acompanhou o professor do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Paulo Brack, e o técnico ambiental Emerson Prates, ambos membros do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGá). Eles fizeram medições da temperatura no parque.

Com a ajuda de um termômetro industrial, o professor iniciou as medições em uma área recoberta por grama sob a sombra das árvores do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia). No sol, a temperatura já chegava a 33ºC por volta de 10h30min, na medição realizada em uma altura média do corpo humano. Na sombra, entretanto, a temperatura registrada foi de 26ºC.

Brack explicou que as “ilhas de calor” são decorrentes da ausência de vegetação, em contraste com a presença massiva de concreto em superfícies que absorvem a luz do sol, seja em asfalto, cimento ou outros tipos de construções.

Obras prontas

As obras obrigatórias, previstas no contrato entre a prefeitura de Porto Alegre e a empresa GAM 3 Parks, foram concluídas no fim do ano passado (veja a relação abaixo). As intervenções no local começaram em dezembro de 2022.

Contratualmente, o consórcio tinha até dezembro para concluir as obras de infraestrutura. Já os novos imóveis do parque precisariam estar prontos até o ano que vem.

A única intervenção que ainda ocorre no local é uma obra à parte: a construção de um espaço da cervejaria Tupiniquim, que terá dois tanques de cerveja em uma estrutura com visual de fábrica, além de uma área para piquenique e bancos. A inauguração deve ocorrer antes do Acampamento Farroupilha.

Outras melhorias são projetadas para o parque, mas não são obrigatórias. A Vila Alemã, a Vila Italiana, a Terra dos Dinossauros e a roda gigante são atrações adicionais, não previstas em contrato. A GAM3 Parks está negociando com parceiros para viabilizá-las.

Obras obrigatórias

- Urbanização: espaço para realização temporária de eventos como o Acampamento Farroupilha; praça harmonia; caminhos para pedestres; mobiliário urbano; sistema de comunicação visual e sinalização; acessos de entrada ao parque; pórticos do parque; sistema de infraestrutura urbana; playground Sepé Tiarajú; Recanto da Poesia (área da estátua de Jayme Caetano Braun); Recanto da Erva Mate (área das churrasqueiras públicas); melhorias nas calçadas ao redor do parque; e paisagismo.