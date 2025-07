Justiça nega pedido de credora da construção da Arena do Grêmio

Para o Grêmio ser proprietário da Arena, precisa entregar o estádio Olímpico. Omar Freitas / Agencia RBS

A empresa Revee sofreu uma derrota no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A credora de dois terços da construção da Arena do Grêmio tentava levar para São Paulo a discussão sore a transferência da propriedade do estádio.

No entanto, o desembargador Sérgio Fusquine Gonçalves, da 19ª Câmara Cível negou pedido feito e manteve o trâmite da ação em solo gaúcho. A decisão ocorreu nesta segunda-feira (30).

A Revee argumentava que a ação deveria tramitar em no foro de eleição - local combinado previamente em contrato pelas partes -, alegando que o caso tratava mais sobre o acordo feito entre Grêmio e a construtora OAS do que sobre o direito de propriedade do imóvel em si. A empresa citou decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para sustentar que ações relacionadas a contratos com garantias imobiliárias, como a alienação fiduciária, teriam natureza obrigacional (ou seja, de contrato) e não real (de propriedade).

Se a natureza fosse obrigacional, a cláusula de eleição de foro, que foi acordada entre as partes, seria válida. O magistrado explicou que, embora os precedentes do STJ seja relevantes para outros casos, eles não se aplicam à situação da Arena, que configura uma questão de direito real sobre imóvel, que afeta diretamente a propriedade, e não apenas uma obrigação contratual.

"Não está em discussão, aqui, a existência, a validade, a eficácia ou o cumprimento do contrato de financiamento, mas a titularidade (propriedade) do imóvel", destacou o desembargador em um trecho da sua decisão.

Para Grêmio, "Arena já é sua"

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, tem convicção de que a troca de chaves envolvendo o estádio Olímpico só depende de uma decisão judicial. Na interpretação da direção do Tricolor, o pouco dinheiro que a Arena Porto-Alegrense já pagou aos bancos já é suficiente para que a alienação fiduciária seja excluída.

Segundo o Grêmio, o restante da dívida pela construção do novo estádio seguirá sob responsabilidade da Arena Porto-Alegrense. Ou seja, se a empresa Revee quiser fazer a cobrança, ela precisará negociar diretamente com a gestora do estádio, sem que essa transação traga algum tipo de complicação ao Tricolor.