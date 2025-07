Justiça do Trabalho mantém restrição de voos em Porto Alegre

Somente em 2023, 43 mil passageiros em 343 voos foram afetados com a medida. Maurício Tonetto / Arquivo pessoal

A Justiça do Trabalho manteve a proibição de atividades no pátio dos aviões do Aeroporto Salgado Filho em dias de tempestades. A decisão, assinada nesta quinta-feira (17) pela juíza Ligia Maria Fialho Belmonte, da 18ª Vara do Trabalho, reafirma o controle existente.

Entre as proibições, destaca-se a de realizar atividades durante tempestades de raios que estejam ocorrendo a uma distância igual ou inferior a três quilômetros do aeroporto. A magistrada manteve o Termo de Interdição e o Auto de Infração aplicados pelo governo federal, em decorrência de acidentes de trabalho – incluindo fatalidades – envolvendo descargas elétricas e operações em pista durante tempestades.

Desde 2020, a Fraport buscava anular parcialmente as decisões. Procurada, a administradora do aeroporto informa que ainda não foi notificada da decisão.

Durante conversas com o Ministério do Trabalho, a Fraport se comprometeu a ampliar o sistema de proteção aos raios no aeroporto. Funcionários que trabalham na pista atuariam em área protegida contra tempestades, mas as soluções não foram aceitas pelo governo.

No Brasil, essa proibição é válida apenas no Aeroporto Salgado Filho. O manual da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata) não determina a proibição de atividades em pista durante tempestades de raios, apenas recomenda a suspensão.

Somente em 2023, 43 mil passageiros e 343 voos foram afetados pela medida. Em um dos casos, passageiros chegaram a ficar quatro horas dentro de um avião, já na pista do Salgado Filho, sem poder desembarcar.

Morte na pista

A interdição ocorreu em decorrência de uma morte na pista do aeroporto. Em julho de 2016, um funcionário da Latam foi atropelado durante a manobra de uma aeronave da empresa em um dia de chuva. O profissional não estaria usando o fone de ouvido indicado para se comunicar com a cabine do avião. O receio se explica: se uma descarga elétrica atingisse a aeronave, a carga poderia ser direcionada ao homem que estava no solo.

Um mês depois, a Superintendência do Ministério do Trabalho no Rio Grande do Sul determinou a interdição. A Infraero, que administrava o Salgado Filho, foi notificada. A partir de 2018, a Fraport passou a ser responsável pela administração do aeroporto.

Em janeiro daquele ano, ocorreu outro grave acidente no aeroporto: um trabalhador foi atingido por um raio na rampa. Em consequência, um Auto de Infração foi aplicado à Fraport por manter em funcionamento uma área que havia sido interditada.

Na ocasião, a Fraport alegou que o trabalhador teria agido fora de sua competência, invadindo a área da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). No entanto, a juíza responsável pelo caso rejeitou o argumento.