Dona da Arena Porto-Alegrense aceita vender gestão do estádio

Contrato atual tem duração até 31 de dezembro de 2033. Renan Mattos / Agencia RBS

O grupo Metha (antiga OAS S.A.), dona da empresa Arena Porto-Alegrense, está disposto a repassar a gestão do estádio antes do fim do contrato, previsto para 31 de dezembro de 2033. Um valor já foi estipulado.

Nenhuma das partes envolvidas confirma a informação, porque há um acordo de confidencialidade. Ainda assim, a coluna conseguiu confirmar que as duas partes chegaram a um entendimento.

A revelação aponta que a empresa tem, sim, interesse em encerrar suas atividades na capital gaúcha desde que seja remunerada. Havia questionamentos por parte de gremistas que entendiam que a Arena Porto-Alegrense vinha obtendo lucro na atividade e não pretendia antecipar o término do contrato.

A coluna questionou a direção do Grêmio, para saber se essas tratativas estão sendo informadas ao clube. A pergunta não foi respondida porque os dirigentes não querem interferir na questão política das eleições.

Outra ponta

Antecipar a gestão da Arena não resolve o imbróglio no qual o Grêmio está envolvido. A propriedade do estádio também precisa ser equacionada. No entanto, por enquanto, a coluna ainda não conseguiu apurar se essa negociação também já está bem equacionada.

Para resolver a propriedade, o Grêmio precisa entregar o Olímpico para a Karagounis e a OAS 26 – atuais donas da Arena. Para não correr o risco de ter o novo estádio leiloado, o Tricolor precisa quitar a dívida pela construção do estádio. A empresa Revee – que faz parte do grupo Reag – é a detentora do crédito de R$ 150 milhões que está em aberto.

Quem é quem