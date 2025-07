Corte de gastos desligará pardais de rodovias federais 

Os pardais de boa parte das rodovias federais do Brasil serão desligados a partir de 1º de agosto . O motivo é a falta de dinheiro para pagar as empresas responsáveis pelos equipamentos.

A coluna teve acesso a um ofício enviado pela Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, ligada à Diretoria de Infraestrutura Rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para a empresa Fotosensores, responsável pelos equipamentos instalados no Rio Grande do Sul. No documento, a autarquia informa a data do desligamento.