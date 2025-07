As obras de duplicação da BR-290 estão sumindo

Dos 56 quilômetros em obras , 14 estão em uso entre Minas do Leão e Pantano Grande. Caso não falte verba, outros 35 quilômetros serão liberados no ano que vem.

Entraves

Após anos de indefinição, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) rescindiu o contrato do lote 2 da duplicação da BR-290 , entre Arroio dos Ratos e Butiá. Os serviços em 30 quilômetros da rodovia eram de responsabilidade do consórcio formado pelas empresas Toniolo Busnello, EC Brasil e Etel.

O Dnit ofereceu o término da obra à segunda colocada na licitação, a empresa Trier. No entanto, o consórcio afastado recorreu da decisão. O Dnit informa que o processo do lote 2 ainda está em andamento interno na autarquia.

Outro entrave envolve o lote 1, entre Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos . As construtoras responsáveis pela obra desistiram . O Dnit ainda não decidiu se realizará uma nova licitação ou ofertará o serviço às demais empresas que participaram da disputa.

Historicamente, as obras públicas enfrentam falta de recursos ao longo dos anos. Por isso, a duplicação do lote 1 só poderá ser entregue em 2029 . Em agosto de 2024, o presidente Lula prometeu entregar a obra até o fim do seu mandato , em dezembro de 2026.

Concessão

Uma corrida contra o tempo foi aberta na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para que a BR-116, a BR-290, a BR-392 e a BR-158 tenham novos pedágios a partir do ano que vem. Uma força-tarefa chegou a ser montada para garantir a realização do leilão em 2025. No entanto, a publicação do edital e o leilão estão previstos para o ano que vem.