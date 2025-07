Arena do Grêmio: empresário não pode doar o que não é dele

Empresário não pode doar a Arena para o Grêmio Jefferson Botega / Agencia RBS

Os dois movimentos feitos pelo empresário Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do Grêmio, vão garantir ao Tricolor avançar em duas frentes. Ele desembolsou R$ 130 milhões em favor do clube para liquidar a dívida pela construção da Arena e assumir a gestão do estádio, que hoje está nas mãos de uma empresa privada - a Arena Porto-Alegrense.

A dívida pela construção do estádio vai deixar de existir, a partir de um movimento que precisará ser comunicado ao Judiciário. Isso ocorre porque tanto Marques – que detém dois terços da dívida – quanto o Grêmio – dono do restante do valor – não têm a intenção de que o estádio vá a leilão.

Mesmo com todo o dinheiro investido – que Marques já disse não pretender cobrar de volta se o clube não tiver condições de pagar –, a Karagounis e a OAS 26 continuam sendo donas do novo estádio. Portanto, o empresário não pode doar a Arena para o Grêmio. O Tricolor será proprietário do imóvel quando entregar o estádio Olímpico para a Karagounis e a OAS 26.

E quando isso será feito?

Recentemente, a empresa OAS 26 informou que abriria mão de sua parte do terreno do Olímpico para a prefeitura. Se aprovada a proposta, a administração municipal ficará responsável pelas obras do entorno da Arena.

Em troca, caberá à prefeitura liberar o Habite-se das torres do Condomínio Liberdade e autorizar a construção de mais 11 torres na região. Com os recursos da venda do terreno, a prefeitura pode, enfim, viabilizar as obras do entorno da Arena.

Outra questão que precisa ser resolvida é o pagamento de dívidas tributárias. Grêmio e OAS devem R$ 25 milhões em impostos à Prefeitura de Porto Alegre.

O valor corresponde ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do estádio Olímpico e ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da Arena. Recentemente, a direção tricolor informou que essa situação precisa ser resolvida antes da troca de chaves.