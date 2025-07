Após novo "puxão de orelha", prefeitura decide sobre reforma de casas de bombas em Porto Alegre

Entorno do Beira-Rio é uma das áreas que será beneficiada. Renan Mattos / Agencia RBS

As obras nas casas de bombas do Centro Histórico (17 e 18), no entorno do estádio Beira-Rio (12) e na Vila Minuano, no bairro Sarandi (20) poderão começar. A prefeitura decidiu contratar as empresas MGM, SJF e HIGRA Industrial.

"O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que, em consonância com a decisão judicial, o processo licitatório será retomado nos próximos dias", informa a autarquia municipal.

A contratação atende a um despacho da 1ª Vara da Fazenda Pública, depois que o Dmae havia questionado que a medida provocaria dano ao município. Novamente, a juíza Julia Barcellos Eltz de Sousa entendeu que a contratação precisa ocorrer.

— Alegar que a decisão liminar em questão está ocasionando dano inverso é, no mínimo, desarrazoado. O Poder Judiciário, neste caso, está apenas cumprindo com sua missão constitucional de determinar que as regras, os princípios e o interesse público sejam respeitados não só pelos administrados, mas também pela própria Administração Pública em eu atuar — diz trecho do despacho da magistrada.

A resposta da juíza ocorreu depois que a Tybusch Consultoria - escrtitório que defende os interesses das empresas - protocolou um novo pedido de esclarecimentos.

Em abril, depois de realizar uma licitação, que teve o grupo de empresas vencedor, o Dmae decidiu revogar a disputa. A autarquia entendia que o edital continha uma exigência que desclassificou quase todas as concorrentes. Pelas regras anteriores, quem fornecesse as novas bombas precisaria tê-las fabricado.

Proposta vencedora

O consórcio MSH EBAPs ofereceu realizar o serviço por R$ 49,16 milhões. O valor é 5% inferior ao que o Dmae pretendia gastar (R$ 51,9 milhões).

A empresa ou consórcio vencedor precisará reformar os prédios, elevar os painéis elétricos, substituir motores e instalar geradores permanentes. Os trabalhos deverão ser executados em um período de oito meses.

Segundo a prefeitura, todas as 23 Ebaps de Porto Alegre estão em funcionamento e passaram por revisão após a enchente. Desse total, 19 estão sendo projetadas para se tornarem resilientes em caso de cheia do Guaíba.