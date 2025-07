A Arena ainda não é do Grêmio

Compra da Arena resolve maior parte dos problemas que clube vinha enfrentando. Renan Mattos / Agencia RBS

O torcedor do Grêmio pode e deve comemorar. A compra da gestão da Arena e da dívida pela construção do estádio – um movimento feito pelo empresário Marcelo Marques – resolve uma série de problemas que o clube vinha enfrentando.

Ao todo, R$ 130 milhões serão pagos de forma parcelada, possibilitando ao Tricolor administrar e mandar no seu estádio. No entanto, há questões que ainda estão em aberto.

A principal delas envolve a troca de chaves, que fará com que o Grêmio entregue o estádio Olímpico para as empresas Karagounis e OAS 26.

O Tricolor deve propor a ação, mas não sem antes confirmar quem pagará pelas obras do entorno da Arena. Ainda não há uma decisão definitiva na Justiça.

Recentemente, a empresa OAS 26 informou que abriria mão de sua parte do terreno do Olímpico para a prefeitura. Se aprovada a proposta, a administração municipal ficaria responsável pelas obras do entorno da Arena.

Em troca, caberia à prefeitura liberar o Habite-se das torres do Condomínio Liberdade e autorizar a construção de mais 11 torres na região. Com os recursos da venda do terreno, a prefeitura pode, enfim, viabilizar as obras do entorno da Arena.

— O mais difícil aconteceu ontem. O restante, como a troca de chaves, irá acontecendo naturalmente, com calma, pois, agora são questões que convergem vantagens a todos envolvidos — destacou o empresário Marcelo Marques.

Outra questão que precisa ser resolvida é o pagamento de dívidas tributárias. O Grêmio deve R$ 25 milhões em impostos à Prefeitura de Porto Alegre.

O valor corresponde ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do estádio Olímpico e ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da Arena. Recentemente, a direção tricolor informou que essa situação precisa ser resolvida antes da troca de chaves.

— Fluxo de caixa é um dos grandes problemas do clube, mas, se for entrave lá na frente, é claro que faremos o que estiver ao nosso alcance — comentou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra.