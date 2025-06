Reaberta compra de três novos radares meteorológicos para o RS

O primeiro radar próprio foi instalado em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A contratação da empresa que instalará três novos radares meteorológicos no Rio Grande do Sul foi relançada. As propostas serão recebidas em 18 de junho.

O governo do Estado fez duas alterações pontuais no edital: permitiu a subcontratação de empresas envolvidas em serviços indiretos ao objeto principal da contratação, o monitoramento meteorológico, e fez um ajuste sobre o funcionamento dos novos radares.

Em abril, a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde) havia pedido a impugnação do edital. A entidade elencou dez erros identificados no edital.

Os radares serão instalados em três cidades estrategicamente escolhidas, a fim de garantir que todo o território gaúcho seja monitorado por um sistema próprio. No oeste, o equipamento será instalado em Manoel Viana.

No norte, a cidade escolhida foi Soledade. No sul, o município de Pelotas será contemplado. No leste, o governo já tem um radar, que atua em Porto Alegre.

A compra será feita com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O governo do Estado projeta gastar até R$ 186,5 milhões por um contrato de dois anos.

A partir da assinatura do contrato, a empresa terá aproximadamente 10 meses para instalar o equipamento em Manoel Viana. Já o radar de Pelotas deverá entrar em operação em até um ano e quatro meses. Por fim, o equipamento de Soledade precisará ser instalado em um ano e oito meses.

A empresa precisará fazer o monitoramento das condições meteorológicas em tempo real, de forma ininterrupta, ao longo dos dois anos de contrato. Ao menos dois meteorologistas deverão ser responsáveis pelo trabalho.