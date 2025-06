Mesmo após críticas, governo Leite mantém decisão sobre novo projeto de pedágios no RS

Nova concessão prevê 24 pórticos de free flow em vez de praças de pedágio. Porthus Junior / Agencia RBS

O governo do Estado já decidiu: não irá alterar o projeto de concessão do Bloco 2 de rodovias. A resposta vem após um movimento de prefeitos de 24 municípios do Norte e do Vale do Taquari.

- Fizemos o máximo esforço para reduzir a tarifa e ao mesmo tempo manter um conjunto importante de obras em um prazo curto de tempo. Agora vamos trabalhar para ter o máximo de competição, atraindo investidores para buscar um deságio no leilão - informa o secretário estadual da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

A expectativa do governo é que, durante o leilão, a competição entre empresas barateie o valor do pedágio. Há que se dizer que, quando realizou a concessão do Bloco 3 de rodovias, essa disputa não ocorreu, pois somente um interessado se candidatou.

A última versão da proposta do governo foi apresentada na segunda-feira (9). Serão investidos mais R$ 200 milhões.

Este valor se soma ao montante de R$ 1,3 bilhão que já tinha sido confirmado anteriormente. Toda a verba sairá do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) e se somará a outros R$ 5,5 bilhões de investimento privado.

Com o novo aporte, o valor do pedágio por quilômetro rodado ficará entre R$ 0,19, sem isenção do Imposto Sobre Serviços (ISS), e R$ 0,18, com a isenção. O ISS é um imposto municipal e, se os municípios abrirem mão da cobrança, o preço diminui. Antes das alterações, a média do quilômetro rodado nas rodovias concedidas seria de R$ 0,23.

Manifesto

Os prefeitos assinaram uma carta pedindo o cancelamento do futuro edital. Além dos administradores municipais, 26 deputados estaduais e 16 federais integram o grupo.

"Se não for cessada esta sanha por concessão, deduziremos que os pedágios fazem parte da devastação do nosso Estado e das nossas vidas", diz um trecho do documento que a coluna teve acesso.

O grupo também pede a revisão da concessão do bloco 3. Além disso, é solicitada a revogação da legislação que permite as atuais concessões no Estado.

Bloco 2

Chamada de Bloco 2, a concessão projeta o repasse de seis rodovias estaduais à iniciativa privada — RS-128, RS-129, RS-130, RS-135, RS-324 e RSC-453. Um trecho da BR-470, em Nova Prata, foi retirado do projeto. Outra mudança foi a retirada de quase 30% das duplicações previstas.