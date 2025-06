Justiça manda prefeitura contratar empresa que reformará casas de bombas em Porto Alegre

Entorno do Beira-Rio é uma das áreas que será beneficiada. Renan Mattos / Agencia RBS

A 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre determinou que a prefeitura contrate um consórcio de empresas que venceu a licitação para reformar quatro casas de bombas na cidade. A medida beneficia as empresas MGM, SJF e HIGRA Industrial, que formam o consórcio vencedor.

Segundo a juíza Julia Barcellos Eltz de Souza, a administração municipal tem prazo de cinco dias para tomar as providências cabíveis. Além disso, a prefeitura precisa suspender qualquer trâmite de contratação de nova empresa.

"Passadas essas questões técnicas, enfatizo ainda que causa estranheza que a autoridade coatora (prefeitura) entenda conveniente e oportuno, neste momento, revogar uma licitação finalizada, que versa exatamente sobre ponto crucial sobre as enchentes de Porto Alegre: o funcionamento dos motores-bombas mesmo em situação crítica de alagamento. A presente licitação é de extrema relevância social. A demora na contratação compromete o atendimento à população e pode agravar os danos já causados. A realização de novo certame licitatório, além de demandar tempo considerável, com atraso na execução de obras urgentes e risco de agravamento da situação emergencial, implicará custos adicionais ao erário público e imposição de grave risco aos habitantes e ao comércio da cidade", diz um trecho da decisão da magistrada.

Chamadas de estações de bombeamento de águas pluviais (Ebaps), as casas de bombas estão localizadas no Centro Histórico (17 e 18), no entorno do estádio Beira-Rio (12) e na Vila Minuano, no bairro Sarandi (20). Procurada pela coluna, a assessoria do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que o assunto está sendo avaliado.

"A Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e da Procuradoria-Geral do Município (PGM), informa que as partes foram oficiadas quanto à decisão liminar proferida em 16 de junho. Os termos da decisão são avaliados pela administração".

A escolha do vencedor foi anunciada em março. Já a revogação da contratação ocorreu em abril.

Segundo o Dmae, o edital continha uma exigência que desclassificou quase todas as concorrentes, impedindo a competição entre as empresas interessadas. Pelas regras anteriores, quem fornecesse as novas bombas precisaria tê-las fabricado.

Proposta vencedora

O consórcio MSH EBAPs ofereceu realizar o serviço por um custo de R$ 49,16 milhões. O valor era 5% inferior ao que o Dmae pretendia gastar (R$ 51,9 milhões).

A empresa ou consórcio vencedor precisará reformar os prédios, elevar os painéis elétricos, substituir motores e instalar geradores permanentes. Os trabalhos deverão ser executados em um período de oito meses.

Segundo a prefeitura, todas as 23 Ebaps de Porto Alegre estão em funcionamento e passaram por revisão após a enchente. Dezenove delas estão sendo projetadas para se tornarem resilientes em caso de cheia do Guaíba.