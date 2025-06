Justiça determina que Detran gaúcho transfira multas para novo proprietário de veículo

A 2ª Vara Federal de Passo Fundo atendeu pedido de uma estudante e determinou que o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS) transfira duas multas de trânsito para o nome de uma terceira pessoa . A sentença foi assinada pelo juiz Moacir Camargo Baggio e publicada na semana passada.

Contudo, o magistrado pontuou que há entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de afastar a responsabilidade do ex-proprietário quando a penalidade ocorrer após o ato de alienação do veículo, ainda que a transferência de propriedade não tenha sido comunicada ao órgão de trânsito.