Inter quer terreno ao lado do Beira-Rio para compensar obra da Copa de 2014

A direção do Internacional está buscando uma nova área para recuperar terreno que foi perdido com a construção do corredor de ônibus da Avenida Padre Cacique, obra realizada para a Copa do Mundo de 2014. Uma negociação de troca com a prefeitura de Porto Alegre está em andamento há aproximadamente dois anos.

O Colorado tem intenção de receber o estacionamento da prefeitura, ao lado do Beira-Rio, onde está instalado o Circo Mirage. Torcedores colorados reclamam que o local é frequentemente invadido por flanelinhas em dias de eventos no estádio.

Ambas as partes não confirmam quais áreas estão sendo negociadas. No entanto, a coluna conseguiu apurar que o Colorado quer uma compensação por ter perdido terreno quando a obra na Padre Cacique foi realizada. Se a proposta for aceita pela prefeitura, o Inter não precisará abrir mão de terrenos do CT de Porto Alegre ou do Parque Gigante.

Torres

De posse da área do estacionamento da prefeitura, o Colorado tem interesse em ampliar o projeto de torres residenciais e comerciais ao lado do estádio Beira-Rio. A ideia original era ter um hotel e um flat no local, além de apartamentos e escritórios. Esse terreno já é do clube gaúcho e a aprovação da proposta tramita na Câmara de Vereadores.

O Internacional não pretende administrar toda a área. A ideia é vender o projeto para empresas que construirão e comercializarão o espaço.

Com o dinheiro arrecadado, o Colorado pretende garantir os recursos necessários para construir o CT de Guaíba. Antes da enchente, o objetivo era investir cerca de R$ 100 milhões no projeto chamado "Cidade do Inter".

Discussão antiga

Esse é um pedido antigo da direção do Inter para a prefeitura. Inclusive, há uma discussão que foi o estádio que avançou sobre a Padre Cacique.

O engenheiro José Dallaqua, da CBJ Engenharia, empresa contratada pelo governo municipal, explica que o traçado da avenida precisou sofrer um pequeno desvio em frente ao Beira-Rio. Em um trecho de cerca de 200 metros, a via foi recuada para contornar a nova cobertura do estádio.