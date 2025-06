Inter e prefeitura negociam troca de terrenos em Porto Alegre

Se proposta for aprovada, região passará por mudanças significativas. Ricardo Duarte, Inter

O Internacional e a prefeitura de Porto Alegre negociam uma troca de terrenos. A informação foi obtida pela coluna e confirmada por ambas as partes.

As conversas ocorrem há aproximadamente dois anos. A ideia é que ocorra uma troca de áreas, sem a necessidade de envolvimento de dinheiro.

Os terrenos estão sendo definidos, mas o que foi possível apurar é que o Inter tem interesse no estacionamento da prefeitura onde está instalado o Circo Mirage. Torcedores colorados reclamam que o local é frequentemente invadido por flanelinhas em dias de eventos no estádio.

Do lado do município, há um investimento pesado na revitalização da orla. No local, o Inter tem o Parque Gigante e seu Centro de Treinamentos, áreas que costumam ser alagadas em épocas de cheia do Guaíba.

De posse da área do estacionamento da prefeitura, o Colorado tem interesse em ampliar o projeto de torres residenciais e comerciais ao lado do estádio Beira-Rio. A ideia original era ter um hotel e um flat no local, além de apartamentos e escritórios. Esse terreno já é do clube gaúcho e a aprovação da proposta tramita na Câmara de Vereadores.

O Inter não pretende administrar toda a área. A ideia é vender o projeto para quem vai construir e comercializar o espaço.

Com o dinheiro arrecadado, o Colorado pretende garantir os valores necessários para reformar o CT de Guaíba. Antes da enchente, o objetivo era investir cerca de R$ 100 milhões no projeto chamado "Cidade do Inter".