Grêmio quer saber por que R$ 56 milhões sumiram do caixa da Arena Porto-Alegrense

Um relatório das demonstrações contábeis da Arena Porto-Alegrense em 2023, período em que Luiz Suárez jogou no Grêmio, trouxe duas informações que preocuparam a direção tricolor. Realizado por uma empresa de auditores independentes, o documento aponta a retirada de R$ 49,65 milhões dos cofres da empresa para a Smart Arenas Gestão de Instalações Esportivas, ligada à Arena Porto-Alegrense.

O outro dado é o pagamento de bônus de R$ 6,36 milhões ao corpo diretivo da Administração, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades da empresa. O documento ainda questiona a capacidade da Arena Porto-Alegrense de continuar operando.

"Essas condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia", diz trecho do relatório de 41 páginas ao qual a coluna teve acesso

Por contrato, a Arena Porto-Alegrense deveria realizar quatro reuniões anuais para apresentar seus investimentos e despesas. O Grêmio garante que a empresa está descumprindo suas obrigações.

Os documentos de 2023 só foram apresentados em março de 2025. O clube rejeitou as contas. Não há data para a apresentação dos dados de 2024, ano da enchente.

Além disso, o Tricolor ingressou com ação na Justiça solicitando produção antecipada de provas, com intuito de conseguir a documentação que detalha esses repasses. Procurada, a Arena Porto-Alegrense não se manifestou sobre as transferências financeiras.

Enquanto isso

Desde o final do ano, o Grêmio já deixou de transferir R$ 10 milhões para a Arena Porto-Alegrense. Os valores são correspondentes ao ingresso de sócios no estádio. Por mês, o clube gaúcho é obrigado a pagar R$ 2 milhões. O Tricolor decidiu não mais fazer a transferência porque comprou parte da dívida pela construção da Arena.

Com R$ 2 milhões a menos em caixa por mês, a Arena diz que está deixando de pagar alguns compromissos com empresas terceirizadas. Além disso, a gestora do estádio resolveu retirar em torno de 50 cadeiras Gold e seis camarotes que oferecia como cortesia ao Tricolor.

Reunião com conselheiros