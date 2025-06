Freeway e mais quatro rodovias do RS precisarão aceitar pagamento de pedágio por Pix

Praças da CCR ViaSul ainda não aceitam essa forma de pagamento. Lauro Alves / Agencia RBS

Os usuários de rodovias concedidas à iniciativa privada no Brasil começarão a pagar pedágio com Pix. A determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi publicada no Diário Oficial da União e vale de forma imediata.

No Rio Grande do Sul, a decisão atende ao pagamento de tarifa na freeway, BR-386 e BR-101, que são rodovias administradas pela CCR Via Sul, além da BR-116 e da BR-392, de responsabilidade da Ecovias Sul. Adicionalmente a esta modalidade, as empresas deverão seguir aceitando dinheiro em espécie, cartões de débito e crédito e dispositivos de cobrança automática (Tag).

Caso necessitem viabilizar sinal de internet, nas praças de pedágio, as concessionárias precisarão apresentar um plano de ação, com cronograma otimizado e factível, no prazo limite de cinco dias. Se a determinação não for atendida, será configurado descumprimento contratual e resultará em aplicação de penalidade, nos termos dos contratos de concessão e dos regulamentos vigentes.

"A medida, que entra em vigor imediatamente, é um passo importante para garantir mais comodidade, inclusão e segurança aos usuários das rodovias", diz comunicado da agência.

Ainda segundo a ANTT, a expectativa é que a medida contribua para reduzir filas e agilizar o atendimento nas rodovias. A nova regra segue política pública definida pelo Ministério dos Transportes por meio de portaria publicada em março de 2024.

CCR ViaSul

A CCR ViaSul - responsável pela cobrança de pedágio na freeway, na BR-386 e na BR-101 -, não confirma se irá atender à determinação. Comunica apenas que o assunto está em "tratativa" com a ANTT e que a empresa "está em avaliações sobre a viabilidade da implantação".

Nota da concessionária

A CCR ViaSul informa que, em relação à aceitação da modalidade de pagamento PIX nas praças de pedágio, o assunto está em tratativa junto ao órgão regulador Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), uma vez que, quando da assinatura do contrato de concessão, não havia tal previsão. Em tempo, diante da relevância e crescente popularização do PIX, a concessionária está em avaliações sobre a viabilidade da implantação, a qual se encontra em fase inicial de estudos preliminares.

Ecovias Sul

A Ecovias Sul - responsável pela cobrança de pedágio na BR-116 e na BR-392, no sul do Estado -, informa que "tem se adaptado para a disponibilização do Pix". A empresa relata que irá apresentar um plano de ação à ANTT em até cinco dias para a viabilização do pagamento nesta modalidade em todas suas praças de pedágio, "levando em conta importantes aspectos como conectividade, segurança e comodidade aos usuários".

Nota da concessionária